Калягин назвал дело Ефремова поучительным

Москва, 9 сентября. Судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым, который во вторник был признан виновным в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, должен стать поучительным для многих. Такое мнение высказал председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин.

Тем не менее он считает, что Ефремов является «мужественным человеком». Калягин отметил, что Ефремову было действительно больно, однако приговор оказался куда суровее, чем ожидалось.

«Процесс, за которым следила вся страна, будет поучительным для нас. Надеюсь, что эта история научит многих. Прежде всего тому, что не прощает жизнь», — сказал руководитель СТД в беседе с ТАСС.

Калягиным также было отмечено, что многое в процессе для него оказалось непонятным и возмутительным. В особенности — пошлая защита, создавшая вокруг Ефремова большое количество фальши.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Актер уже провел 1,5 месяца под домашним арестом, в результате чего он пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяца. На данный момент Ефремов находится в СИЗО-5 «Водник». Там актер проходит карантин и ожидает вступления приговора в силу.

Как ранее пояснил Ефремов во время общения с общественными наблюдателями, он остался доволен условиями содержания.