Еще 15 российских детей эвакуировали из Сирии в РФ

Москва, 9 сентября. Самолет с российскими детьми на борту вылетел из Сирии в Россию, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В ночь на 9 сентября при содействии детского омбудсмена в Россию из Сирии вернутся 15 российских детей. Они находились в лагерях Аль-Холь и Рош. После длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, это уже второй вывоз российских детей.

Работа по возвращению на Родину несовершеннолетних Россиян из Сирии и Ирана началась в 2017 году.

«Во время визита Анны Кузнецовой в Дамаск, состоявшегося в сентябре 2019 года, в ходе рабочей встречи с президентом Сирии Башаром Асадом была достигнута договоренность о гуманитарном сотрудничестве в этой сфере», — сообщили в пресс-службе.

За это время из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке на Родину вернулись 182 ребенка, 60 которых — из Сирии.

Ранее Кузнецова сообщала, что в Сирии продолжаются оставаться 122 российских ребенка. Предположительно, для их эвакуации потребуется четыре рейса.

Первый после начала пандемии вывозной рейс произошел 18 августа. Тогда самолет Минобороны РФ эвакуировал из САР 26 российских детей.