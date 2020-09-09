Россияне массово отказываются от получения новых банковских карт

Москва, 9 сентября. Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт. Согласно данным Банка России, число используемых карт рекордно сократилось – на 4,5 миллиона штук. Причиной этой тенденции стало сокращение программ кешбэка и желание банков сэкономить на неактивных клиентах.

По опубликованным данным ЦБ, сокращение числа пластиковых карт по итогам второго квартала этого года составило 2,3%. Подобное снижение последний раз наблюдалось в 2015 году, когда число используемых россиянами карт в первом квартале упало на четыре миллиона единиц. Выпуск новых карт при этом стагнирует: за апрель-июнь число пластиковых карт выросло лишь на 500 тысяч единиц.

Согласно мнения экспертов, причиной подобных тенденций стали ограничительные меры в экономике, вызванные пандемией коронавируса. Кроме того, они отмечают, что рынок уже перенасыщен картами – в среднем, на одного трудоспособного жителя РФ приходится почти три карты, лишь одна из которых является основной и активно используется.

«В подобной ситуации получение последующих карт уже не рассматривается потребителем, как крайне необходимое. Скорее всего, данный фактор отчасти сохранится в будущем», — приводит РИА Новости мнение гендиректора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина.

Его поддержал аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер, отметивший, что россияне все меньше видят смысла иметь несколько карт, за обслуживание которых, зачастую, надо платить.

Ранее руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин рассказал, как мошенники используют специальные считыватели и нелегальные мобильные POS-терминалы для атак на поддерживающие бесконтактную оплату карты.