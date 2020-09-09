Стало известно, что ждет Ефремова в колонии

Москва, 9 сентября. Бывший начальник одного из исправительных учреждений рассказал о перспективах Михаила Ефремова в колонии.

Экс-руководитель одной из колоний в беседе с «Московским комсомольцем» заявил, что к заключенным со статьей, как у Ефремова, обычно относятся с сочувствием. Если такие осужденные подают на условно-досрочное освобождение, то их обычно отпускают, указал он.

По его словам, артист в исправительном учреждении может попасть на любое производство. Сейчас, как отметил бывший начальник одной из колоний, у каждого учреждения есть своя пекарня. Более того, у каждой колонии есть свой уклон — кто-то выпускает печенья, томаты, кетчупы, кто-то стеклопакеты.

Михаилу Ефремову также могут разрешить делать в колонии театральные постановки. По словам собеседника издания, в колонии приветствуется творчество, а другие осужденные с радостью ходят на концерты.

«Конечно, в субботнее время это же самое то. Есть личное время с 19.00 до 21.00. Кто на гитаре идет играть, кто на баяне. В колонии это очень приветствуется. И осужденные другие с радостью идут на концерт», — сказал бывший начальник исправительного учреждения.

Пресненский районный суд Москвы во вторник признал 56-летнего артиста виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Также звезду сцены лишили водительских прав на три года. Защита заслуженного артиста обжаловала приговор, пишет Deita.ru.

В начале лета в центре Москвы произошла автомобильная авария по вине знаменитого актера. В результате происшествия погиб Сергей Захаров, указал Infox.ru.