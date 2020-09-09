Российский спутник «Экспресс-80» столкнулся с космическим мусором

Москва, 9 сентября. Отечественный спутник «Экспресс-80» получил повреждения при выходе на рабочую точку. Предположительно, авария могла произойти из-за столкновения с космическим мусором.

По предварительным данным, спутник мог получить повреждение бортовых систем. Также известно, что двигатель «Экспресс-80» остался цел, космический аппарат продолжает движение на заданную позицию, однако все последствия столкновения станут известны лишь после выхода на рабочую точку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам специалиста, подобные аварии могут привести к сбою в работе спутника. Обычно аппараты защищены от столкновения с небольшими объектами, однако удар чуть более крупного предмета из-за космических скоростей может нанести значительные повреждения.

Спутник «Экспресс-80» был запущен 31 июля с космодрома Байконур. Он предназначен для обеспечения услуг цифрового радиовещания, доступа в Интернет, а также иных способов передачи данных.