Россиянам предложили новую страховку от потери работы

Москва, 9 сентября. Россияне теперь смогут защититься от увольнения по соглашению сторон, от непродления трудового контракта, несоответствия занимаемой должности или провала испытательного срока, сообщили «Известиям» в крупнейших российских страховых компаниях.

По данным страховщиков, за время действия ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса стало заметно меньше желающих купить покрытие от вынужденной потери работы. Большинство продаж было связано с ипотечным кредитованием, которое сильно сократилось. В борьбе за этот рынок страховщики вывели на него новые продукты.

В частности, «Сбербанк страхование» сейчас предлагает ипотечным заемщикам защиту от 12 сценариев потери работы. Речь, к примеру, идет о сокращении штата, увольнении из-за несоответствия занимаемой должности или по соглашению сторон. В подобных случаях страховщики обещают начать выплаты уже на 15-й день после увольнения.

«РСХБ-Страхование» предлагает клиентам полис, который компенсирует недополученные доходы при ликвидации организации или сокращении штата.

Специальные программы есть также у «Ингосстраха». Выплаты будут производиться, если клиент потеряет работу из-за ликвидации предприятия, сокращения штата или при чрезвычайных обстоятельствах.

Однако для получения компенсации должны быть соблюдены несколько условий. В частности, статус безработного должен быть подтвержден справкой из Службы занятости населения.

Эксперты отмечают, что стоит внимательно взвесить, в каком случае финансовая выгода будет более значительной: при увольнении в связи с сокращением с получением страховки или увольнении по соглашению сторон, но с выплатой хорошей компенсации.

Отметим, в конце августа сообщалось, что правительство России направило почти 3 млрд рублей на переобучение граждан, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19, передавал RT. На курсах переподготовки россияне бесплатно смогут освоить новую профессию за три недели. По прогнозам правительства, такие меры поддержки позволят трудоустроить около 110 тыс. человек.