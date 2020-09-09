Сенатор предложил отменить НДФЛ для россиян, чей доход ниже МРОТ

Москва, 9 сентября. Российский сенатор Владимир Кравченко предложил отменить уплату НДФЛ россиянам, чьи доходы ниже минимального размера оплаты труда. А тем, у кого заработок ниже среднего уровня зарплаты по региону — минимизировать ставку такого налога, сказал чиновник в интервью «Парламентской газете».

Ранее прозвучала идея обнулить налог на профессиональный доход для самозанятых в России, если доходы от их деятельности не превышают прожиточного минимума, напомнила Deita.ru. Как указал «ФедералПресс», в Государственной думе разрабатывают такой законопроект.

Кравченко видит в соответствующей инициативе экономический и социальный смысл. В том же время политик считает, что обнуление ставки НДФЛ следует распространить на россиян, чьи доходы ниже МРОТ.

Член Совета Федерации также напомнил о предложении президента РФ повысить налог на профдоход для людей, чей ежегодный доход превышает 5 млн рублей с 13% до 15%.

«Думаю, в контексте этого вполне логично отменить НДФЛ для тех граждан РФ, чей доход ниже МРОТ. А если человек получает доход ниже среднего уровня по экономике конкретного региона, то стоит устанавливать минимальные значения такого налога», — сказал Кравченко.

Он подчеркнул, что идея, связанная с минимизацией налога для людей с низким доходом, должна серьезно обсуждаться. По его словам, от такого новшества не должны пострадать муниципальные образования.