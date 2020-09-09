«Бархатный сезон» на курортах РФ стоит ждать в середине сентября

Москва, 9 сентября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда на российских курортах наступит пора «бархатного сезона». Согласно предварительным прогнозам, его старта стоит ожидать примерно в середине сентября.

Как пояснил специалист, в настоящее время на курортах продолжается затяжное лето. «Бархатный сезон», когда температуры воды и воздуха примерно одинаковы, начнется примерно во второй декаде текущего месяца.

«Пока что видение таково, что он будет продолжаться до середины первой декады октября», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Согласно данным Гидрометцентра, на сегодняшний день на российских курортах температура воды составляет до +26 градусов тепла, а воздух же днем прогревается до +30.

Напомним, в этом году летний сезон оказался непривычным для большинства россиян. Пандемия внесла свои коррективы в планы российских туристов на отдых. Текущая ситуация стала толчком к развитию внутреннего туризма. Россиянам, привыкшим отдыхать за рубежом, пришлось освоить отечественные курорты. А там в свою очередь развернулась целая борьба за туристов.

При этом большинство россиян отправились в Крым. Однако некоторые города российского полуострова оказались не готовы к приему туристов. Эти и другие проблемы в конце августа обсуждались в рамках онлайн-эфира на тему «Итоги туристического сезона. Где еще можно догнать лето?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».