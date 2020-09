Фото самой красивой женщины мира сводят с ума подписчиков ее Instagram

Москва, 9 сентября. Супермодель Белла Хадид, которую пластические хирурги ранее признали самой красивой женщиной мира, опубликовала в своем Instagram откровенные фото. Судя по реакции подписчиков, поклонники пришли от этих снимков в восторг.

На опубликованных фотографиях, Хадид позирует в коротких джинсовых шортах и трикотажной толстовке черного цвета. Кроме того, на ней черные лоферы и высокие белые носки.

Публикация набрала почти полтора миллиона лайков и множество восторженных комментариев.

«Эта фигура просто сводит с ума», — написал один из подписчиков.

Хадид регулярно публикует откровенные фотографии в своем Instagram. Так, этим летом она выложила снимок, на котором позирует в просвечивающем платье. На кадрах 23-летняя модель снимает себя на фото в зеркале с букетом цветов. Она сидит на полу в собственном доме. Хадид позирует без нижнего белья в облегающем платье с принтом в виде цветов. Ткань просвечивает так, что почти видно грудь. Также на модели золотой браслет и колье.

А в начале сентября модель вышла на улицу в прозрачном боди. Знаменитость прогулялась в откровенном наряде по Нью-Йорку. Снимки Хадид появились в Instagram-аккаунте Just Jared. Для выхода в свет 23-летняя модель выбрала костюм бренда Nensi Dojaka, состоящий из черных брюк и прозрачного боди. На снимках можно заметить, что белье Хадид решила не надевать. Образ самая красивая женщина мира дополнила босоножками на каблуках марки By Far с золотой цепью и крупными серьгами в виде колец. Кроме того, Хадид подобрала медицинскую маску в цвет наряда.