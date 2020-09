Самая горячая звезда MMA показала поклонникам сексуальные фото

Лос-Анджелес, 9 сентября. Получившая среди поклонников звание «самой горячей» представительницы MMA американская профессиональная тхэквондистка Валери Лореда порадовала фанатов снимками в откровенном купальнике.

Лореда, выступающая в MMA-промоушене Bellator, опубликовала на своей странице в Instagram свежие фотографии, на которых она запечатлена в сексуальном черном купальнике во время отдыха на яхте.

Поклонники оценили публикацию, оставив сотни восхищенных комментариев и десятки тысяч лайков.

«Jesus. I don’t even have words», — пишет пользователь под ником thejoshuaepperson [Иисус, у меня даже нет слов — перевод].

«Your beauty is unfair, you’re making us all feel inferior», — добавил jghotier [Твоя красота несправедлива, ты заставляешь всех нас чувствовать себя неполноценными — перевод].