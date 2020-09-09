Шакира похвасталась дерзким бикини собственного дизайна

Москва, 9 сентября. Популярная колумбийская певица Шакира примерила игривый купальник собственного дизайна. Новым нарядом она похвасталась поклонникам в Instagram.

Звезда разместила в своем профиле в социальной сети фотографию необычного купального костюма. На звезде плавки, которые украшены свисающей бахромой с бусинками, и бюстгальтер такого же дизайна. Бикини сделано в нежно-лиловом цвете.

«Этот новый купальник, который я разработала вместе с моей подругой, сделан специально для меня. Мне всегда необходимо создавать свое лето!» — написала 43-летняя знаменитость.

Поклонники не только оценили дерзкий наряд певицы, но и ее роскошную фигуру. У знаменитости двое детей, но это никак не отразилось на ее фигуре — звезда уверенно держит себя в форме. Это, конечно, восторгает многих поклонников поп-исполнительницы.

«Идеальная женщина с идеальным телом», «Шакира, ты нереально выглядишь!», «Красивее женщины не видела», «Боже, какое тело!» — пишут фанаты звезды со всего мира.

Шакира и ее возлюбленный, известный испанский футболист Жерар Пике встречаются уже почти десять лет. У пары подрастает двое очаровательных детей — Милан и Саша.