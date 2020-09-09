Песков назвал «уткой» слова экс-адвоката Трампа про Путина

Москва, 9 сентября. Все заявления о президенте России Владимире Путине, сделанные экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном в его новой книге, являются не более, чем «уткой» и рекламным ходом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге», — заявил он в ответ РИА Новости.

Ранее в США в свет вышла книга Майкла Коэна «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа». В ней автор делится не только воспоминаниями о работе с главой государства. Он также критикует Трампа, называя его «мошенником, расистом, хищником и аферистом».

При этом, среди прочего, Коэн пишет, что Трамп, как бизнесмен, симпатизирует Владимиру Путину так как тот смог «взять контроль над целой нацией и управлять ею как своей собственной компанией». Кроме того, Коэн заявил о якобы «триллионном состоянии» российского президента, что не соответствует действительности.

Напомним, ранее Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы по делу о нарушении законов избирательной кампании. По данным следствия, Коэн заплатил двум женщинам деньги, предназначенные для кампании Трампа, за молчание о своих близких отношениях с будущим президентом. Коэн признал обвинения и заявил, что «ему не повезло работать с Трампом».

В 2020 году адвоката отпустили под домашний арест из-за пандемии коронавируса.