Михалкова из «Уральских пельменей» показала упражнения на ягодицы

Москва, 9 сентября. Российская актриса, ведущая, экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео, сделанное во время прогулки в одном из столичных парков. На нем артистка показывает, как делает необычное упражнение для развития ягодиц.

Ролик Михалкова опубликовала в сервисе Stories. Артистку сняли в тот момент, когда она приседала со специальной резинкой, повышающей эффективность упражнения.

«Спорт — наше все», — заявила на видео Михалкова.

Судя по видео, некоторое время артистка старательно пыталась выполнять упражнение. Однако потом в кадре появился прохожий, который видимо сделал девушке какое-то замечание. В ответ на него артистка показала неприличный жест с поднятым пальцем. После Михалкова начала дурачиться, пытаясь танцевать с резинкой на ногах.

Тем не менее, пользователи Instagram оценили спортивную и подтянутую фигуру Михалковой, которую она продемонстрировала на видео.

В конце августа Михалкова рассказала женщинам, как бороться с домогательствами. Звезда призналась, что ей приходилось сталкиваться с харассментом, и иногда в подобных ситуациях она даже опасалась за свою жизнь.