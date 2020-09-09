Вашингтон, 9 сентября. Американские биржи продолжают падение. Индекс технологических компаний NASDAQ просел более чем на 4%, говорят данные торгов.

Согласно данным на 23.00 по московскому времени, на закрытии нью-йоркской фондовой биржи NASDAQ падает на 4,11%, достигнув отметки в 10847,69 пункта, потеряв примерно 10% стоимости за три последних дня торгов.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,78%, до 3331,86 пункта. Промышленный Dow снизился на 2,25%,до 27500,69 пункта.

Ранее сообщилось, что акции производителя электрокаров Tesla упали на более чем 20%. Акция компании инженера и крупного бизнесмена Илона Маска оценивается в 330,21 доллара.