У актера Юрия Назарова подтвердился COVID-19

Москва, 9 сентября. Народный артист РФ Юрий Назаров находится в реанимации с двусторонним воспалением легких. Тесты на COVID-19 показали положительный результат, сообщила его дочь Татьяна Назарова.

«Он сейчас находится в 52-й больнице. У него двустороннее воспаление легких. Положительный результат на коронавирус. Сегодня утром ему стало хуже, его перевели в реанимацию», — сообщила ТАСС Назарова.

Татьяна отметила, что близкие получили множество слов поддержки от поклонников Назарова с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Ранее другая дочь актера Василиса сообщила, что в последние дни отец жаловался на слабость, вскоре его состояние ухудшилось. На тот момент родственники не могли получить точную информацию о его здоровье из-за подозрения на коронавирус.

В беседе со СМИ Василиса выразила свое возмущение тем фактом, что врачи отказываются предоставлять информацию о здоровье отца. Она также добавила, что не понимает, нужно ли отправлять его в больницу в Коммунарке.

Назарову 83 года. С 1963 по 1996 годы играл в Театре-студии киноактера (ныне — Государственный театр киноактера). Большую известность Юрий Назаров получил как киноактер. В 1960-е годы актер снимался у Андрея Тарковского в картине «Андрей Рублев». Одной из самых популярных работ стала роль Николая Маринина, отца главной героини фильма «Маленькая Вера».