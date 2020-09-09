Вашингтон, 9 сентября. Страны «Большой семерки» (G7) обратились к России с призывом прояснить, кто ответственен за «отравление» блогера Алексея Навального, а также привести виновных к ответственности. Соответствующее совместное заявление было подготовлено руководителями МИД этих стран и распространено госдепом США.

«Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности», — гласит текст заявления.

Отмечается, что осуждение произошедшего было произведено министерствами иностранных дел стран G7 в «максимально жестких терминах».

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Через два дня Навальный был транспортирован в Берлин, где его поместили в клинику «Шарите».

Многие эксперты уверены, что отравление блогера является следствием приема наркотических веществ. В частности, по мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Навальный попал в реанимацию из-за употребления наркотиков или из-за отравления, организованного его западными кураторами.

Телеведущий Владимир Соловьев призвал внимательно изучить и проверить все версии инцидента с Навальным. По словам телеведущего, оказаться причастными к произошедшему могут, например, его соратники. Особенно тщательно Соловьев призвал проверить бывшего исполнительного директора ФБК (организация признана иноагентом) Владимира Ашуркова, скрывающимся за границей и имевшего крайне непростые отношения с Навальным.

Отметим, что оппозиционное движение в РФ, которое всеми силами пытается дискредитировать власть, в итоге само оказывается все глубже замешано в теневых схемах и откровенном мошенничестве. Так, ранее ФАН публиковал материал, где подробно описывалась судьба Ашуркова. Финансист оппозиции сам превратился в мошенника и в итоге подошел к закономерному банкротству.