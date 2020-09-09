Случайно выпавшая грудь Анны Михайловской произвела фурор в Сети

Москва, 8 сентября. Популярная актриса Анна Михайловская показала поклонникам фотографии с сыном на пикнике. Фанаты пришли в восторг от семейной фотосессии, некоторые также обратили внимание на выпавшую грудь знаменитости.

На странице звезды «Молодежки» в Instagram появилась серия фотографий, сделанных во время осеннего пикника. Для семейной встречи актриса выбрала луг недалеко от леса. Знаменитость вместе с сыном сидит на пледе и наливает чай, рядом с ними стоит плетенная корзинка, в которой, по-видимому, находятся продукты, и лежит букет цветов.

«Решили устроить осенний пикник, пока погода радует», — написала 32-летняя звезда.

Интернет-пользователи были поражены естественной красотой знаменитой актрисы. Многие фанаты сделали Михайловской массу комплиментов, отметив, что в роли матери она еще краше.

«Аннушка, вы прекрасны во всем… Но в образе матери что-то завораживающее», — написала evtushenko5324.

«Вы очень хорошая актриса, я восхищаюсь вами и вашей натуральной красотой», — добавила iuliiashevchenko3786.

«Глядя на вас, вспоминаю свое детство», — призналась bakushkina.n.

Некоторые фолловеры обратили внимание на грудь звезды, которая слегка оголилась из-за глубокого выреза футболки. Снимки произвели фурор в Сети.