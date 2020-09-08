Кассирша в Британии забросила работу, разбогатев на порно-снимках

Лондон, 8 сентября. Англичанка разбогатела на продаже откровенных снимков на платной онлайн-платформе и бросила предыдущую работу кассира.

Как сообщает Daily Mail, платная платформа имеет более 13 млн абонентов, но в отличие от других социальных медиа, сайт позволяет пользователям загружать любой вид контента, в том числе, порнографию.

24-летняя Бет Спидби из Манчестера рассказала журналистам, что зарабатывает «от 10 тыс. до 15 тыс. фунтов стерлингов в месяц» (от 999 тысяч до 1,5 миллиона рублей), и если бы не тратила деньги на всякую ерунду, уже была бы миллионером.

Раньше девушка работала в ресторане быстрого питания зимой и барменом в испанском городе Магалуф летом. По ее словам, она догадалась, как можно зарабатывать деньги благодаря своему телу еще во время работы на курорте.

«Раньше я просила мужчин купить коктейль, и они отвечали «нет». Поэтому я говорила: «Купи коктейль, и я покажу тебе свои сиськи». А они такие: «Я возьму весь поднос». Я натренировалась за два года, чтобы приступить к новой «работе», — рассказала Спидби.

По словам девушки, сначала она публиковала на платной платформе фотографии в нижнем белье.

«Чем больше у меня было поклонников, тем большего они ожидали, и тем большее давление я чувствовала, чтобы превзойти эти ожидания. Это перешло в наготу, затем стало немного более откровенным, и вот мы здесь сегодня», — отметила она.

По ее словам, сейчас она пришла к выводу, что ее поклонники платят не просто за откровенные фото, а за «ее энергию».

К беседе с журналистам по ходу интервью присоединилась мать девушки Джейн. Она фотографировала свою дочь до того, как ее карьера переросла в обнаженку. У матери спросили, что она думает о работе своей дочери, которая по существу является порнографической моделью.

«Что мне понравилось в этом, так это то, что она все контролировала и могла выбирать, чем она хочет заниматься», — ответила Джейн.

Сейчас Бет состоит в отношениях с девушкой, которая помогает ей со съемками и вовлечена в процесс.