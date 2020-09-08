Ногти человека могут сказать о начале рака легких

Москва, 8 сентября. Возникающие в легких новообразования, как правило, наиболее опасны для человеческого организма. Однако ученые нашли симптомы, указывающие на зарождение смертельного недуга.

Очевидные признаки развития рака легких проступают на руках пациента. Легкие изменения заметны невооруженным взглядом, если обратить внимание на основание ногтя. Данная часть ногтевой платины становится мягкой и податливой. Стоит изучить и кожу вокруг ногтевого ложа – она приобретает нехарактерный для здорового человека блеск.

Соответствующее исследование было проведено благотворительным фондом Cancer Research UK и опубликовано изданием Express. Согласно содержащейся в материале информации, раковая опухоль в легких начинает влиять на выработку определенных гормонов и химических веществ, которые в конечном итоге отражаются на виде ногтей. В конечном итоге пациент сталкивается с паранеопластическим синдромом.

Его последствия можно заметить, если посмотреть на свои пальцы сбоку. Едва заметные изменения приводят к тому, что ногти начинают сильнее загибаться, а кончики пальцев становятся больше.

Однако не стоит забывать о том, что рака можно избежать, если придерживаться здорового образа жизни и употреблять в пищу полезные продукты. Помочь организму избежать онкологии способны даже вполне стандартная и недорогая еда. Как сообщалось ранее, южноамериканская приправа оказалась средством от рака.