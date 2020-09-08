Ефремову разрешили прочитать для арестантов в СИЗО пьесу про баню

Москва, 8 сентября. Приговоренный к восьми годам колонии заслуженный артист РФ Михаил Ефремов прочитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина про баню, которую тот написал специально для актера. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

После приговора суда по делу о смертельном ДТП Ефремова поместили в СИЗО №5 «Водник». Как сообщила ТАСС Литвинович, актер «успел встретиться с руководителем изолятора и они предварительно оговорились, что Ефремов для хозотряда и сотрудников СИЗО прочитает пьесу под названием «Пар». Текст про баню написал специально для Ефремова его коллега Иван Охлобыстин.

Сейчас актер находится в карантинной камере вместе с еще двумя арестантами. По словам Литвинович, камера хорошая, в ней недавно был ремонт, там есть телевизор и чайник.

Ефремов сейчас чувствует себя нормально. Как только он прибыл в СИЗО, у него взяли анализы на COVID-19, сделали флюорографию, замерили давление и сделали ЭКГ. Давление и кардиограмма были в норме.

Во вторник Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, передавал RT. В течение трех лет после освобождения Ефремову запрещено управлять автомобилем. Суд также взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына Захарова.

По словам адвоката Эльмана Пашаева, защита уже обжаловала приговор.