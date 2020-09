Астрономы проверили созвездие Паруса на наличие инопланетных сигналов

Сидней, 8 сентября. Австралийский радиотелескоп MWA просканировал участок неба, который содержит как минимум десять миллионов звезд. Сканирование было проведено в рамках проекта по поиску техногенных сигналов. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia, на данный момент это самый большой и глубокий обзор космоса в рамках проекта SETI по поиску внеземного разума.

Несмотря на большой объем проделанной работы, исследователи были вынуждены признать, что им так и не удалось обнаружить какие-либо следы инопланетных цивилизаций.

Наблюдения проводились в южном полушарии неба в районе созвездия Паруса. Площадь исследования охватила почти 500 квадратных градусов и включала в себя 195 звезд, которые можно увидеть с Земли невооруженным взглядом. В исследовании приняли участие ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) и Международного центра радиоастрономических исследований Кертинского университета (ICRAR).

Кроме того, дополнительно были изучены сигналы от шести экзопланет. Таким образом, с учетом двух предыдущих этапов работ, ученые проверили уже 75 экзопланет на наличие техногенных сигналов. Как отметили исследование, отсутствие сигналов не является отрицательным результатом. По их словам, не исключено, что внеземные цивилизации просто не проявляют своего присутствия при помощи привычных нам радиоволн FM-спектра.