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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19

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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19

Москва, 8 сентября. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти 12 пациентов с COVID-19 в Москве за последние сутки. 

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 

Общее число умерших с коронавирусом в российской столице составило 4933.

Новый тип коронавируса охватил практически все страны мира. Первые случаи заражения опасной инфекцией были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Согласно последним данным, в мире коронавирус был выявлен у 27 млн человек, выздоровели 18 млн, скончались 894 тысячи, пишет Infox.ru.

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