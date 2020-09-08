В Москве за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19

Москва, 8 сентября. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти 12 пациентов с COVID-19 в Москве за последние сутки.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общее число умерших с коронавирусом в российской столице составило 4933.

Новый тип коронавируса охватил практически все страны мира. Первые случаи заражения опасной инфекцией были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Согласно последним данным, в мире коронавирус был выявлен у 27 млн человек, выздоровели 18 млн, скончались 894 тысячи, пишет Infox.ru.