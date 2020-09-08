Вассерман рассказал о хитром маневре РФ в ответ на заморозку «Северного потока — 2»

Москва, 8 сентября. Российский журналист Анатолий Вассерман объяснил, как Россия сможет продавать газ в Германию даже в случае заморозки строительства «Северного потока — 2». По мнению эксперта, у Москвы в любом случае получится сбыть добываемое топливо.

Россия способна совершить хитрый маневр в том случае, если «Северный поток — 2» в конечном итоге будет заморожен на неопределенный срок. Вассерман объяснил, что сторонниками закупки российского газа являются германские промышленники, и они оказывают серьезное давление на канцлера страны. Также представители бизнеса не собираются отказываться от недорого российского газа.

В то же время борющиеся против поставок газа из России США ничего не могут сделать с Берлином и его позицией. «Северный поток — 2» уже неоднократно обкладывался санкциями, но даже если Вашингтону удастся добиться своего, то это не значит, что немцы решатся на приобретение дорогостоящего американского товара.

«Если действительно заблокируют «Северный поток — 2», то наши под маркой НОВАТЭК построят в Усть-Луге терминал для сжижения газа», – объяснил эксперт.

Дело в том, что терминал для приема газа уже был построен в Германии по настоянию США, однако использоваться он будет опять для российского товара. Москва в любом случае получит свое от продажи энергоносителей, рано или поздно.

Вассерман зачастую комментирует не только российскую политику, но и процессы, протекающие в соседних странах. Как сообщалось ранее, политолог объяснил, почему президент Украины Зеленский теряет власть.