Опубликованы самые откровенные фото звезд России и Украины в сентябре

Москва, 8 сентября. Пользователи Сети нередко оставляют популярным певицам и ведущим массу приятных слов под их откровенными фотографиями в соцсетях. Издание «Слово и дело» выбрало самые горячие снимки российских и украинских звезд за сентябрь.
Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова регулярно радует поклонников фотографиями, в том числе соблазнительными. Одним из последних снимков стал кадр, сделанный в бассейне. На нем певица позирует в черном платье-купальнике с глубоким декольте.
Последняя фотосессия ведущей Анфисы Чеховой в красном нижнем белье повергла в шок поклонников. Пользователи не могли сдержать эмоций, увидев женственную фигуру знаменитости.
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Выдающимися формами, как у Чеховой, еще обладает певица Анна Семенович. Бывшая солистка «Блестящих» редко публикует откровенные снимки. При этом ее фотографии всегда настолько пропитаны женственностью и сексуальностью, что не могут не радовать фанатов звезды.
Любимые, я всю жизнь так много работала , что теперь учусь отдыхать . Эти выходные на берегу Волги , были такие веселые и душевные ???????? Особенно меня впечатлила баня на берегу реки , прыгать распаренной в прохладную Волгу огромное удовольствие ❤️ А очень красивый купальник от @vbikini_world создал для меня атмосферу стиля и удобства ????Чувствовала себя в нем очень комфортно. Поэтому смогла легко восстановить свои силы. Если вы тоже решили душевно отдохнуть в эти последние деньки лета, вы знаете мой секрет ???????? ⚡ У @vbikini_world открылся новый магазин в Москве в ТЦ «Райкин Плаза» у метро Марьина Роща. ???? Девочки, будет скидка на онлайн доставку 10% по промокоду «Анна» на все купальники только эти 2 дня???? #купальники #фотовкупальнике #отдыхнаприроде #волга #баня #анясеменович #позитивныемысли #счастьеесть
Телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова, несмотря на то, что ей 42 года, выглядит потрясающе. Российская певица не стесняется показывать свою фигуру — в ее аккаунте множество фотографий, на которых она позирует в купальниках или молодежных нарядах. Один из последних снимков — Орлова позирует в синем закрытом купальнике, который демонстрирует подтянутую грудь и осиную талию.
Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина» Натали в свои 46 лет сохранила стройную фигуру, которую активно показывает поклонникам. Для нового клипа певица снялась полуголой, прикрыв одну грудь ракушкой, а другую — волосами.
Вот,стою,такая одинокая..,как-будто...(фото 1,2,3) Но,нет! За мной следят ...в монитор профессиональные,зоркие взгляды (фото 4) моих любимых @mariaskobeleva , @rymakova , @tvelinalena ???? На 5,6 фото - @sergeyskomarov , молоденький,хорошенький,классный,оператор ,снимает меня впервые.. На фото 7 (к нам спинами) -любимые @seredinparis и @mariaskobeleva в рабочем процессе???????? #поехалинадачу #натали #наталивобразе???? #новыйклип #красивыйклип #всепоехалинадачу #танцуютвсе
Вера Брежнева — украинская певица — смогла сохранить роскошную фигуру даже после рождения двух дочерей. На свежем снимке певица в мини-юбке и бюстгальтере показывает стройные длинные ноги и подкаченное тело.
У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто ♥️ хотя не только оно прекрасно на этом фото, а весь комплект haute couture от @ulyana_sergeenko_moscow ???? Ну и особо внимательные рассмотрели ожерелье, как «то самое» в Титанике... Style @olaazh оторвалась ???? Mua @kuzikova Hair @stetsjulia Photo @the_yukka