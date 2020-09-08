Опубликованы самые откровенные фото звезд России и Украины в сентябре

Москва, 8 сентября. Пользователи Сети нередко оставляют популярным певицам и ведущим массу приятных слов под их откровенными фотографиями в соцсетях. Издание «Слово и дело» выбрало самые горячие снимки российских и украинских звезд за сентябрь.

Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова регулярно радует поклонников фотографиями, в том числе соблазнительными. Одним из последних снимков стал кадр, сделанный в бассейне. На нем певица позирует в черном платье-купальнике с глубоким декольте.

Последняя фотосессия ведущей Анфисы Чеховой в красном нижнем белье повергла в шок поклонников. Пользователи не могли сдержать эмоций, увидев женственную фигуру знаменитости.

Выдающимися формами, как у Чеховой, еще обладает певица Анна Семенович. Бывшая солистка «Блестящих» редко публикует откровенные снимки. При этом ее фотографии всегда настолько пропитаны женственностью и сексуальностью, что не могут не радовать фанатов звезды.

Телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова, несмотря на то, что ей 42 года, выглядит потрясающе. Российская певица не стесняется показывать свою фигуру — в ее аккаунте множество фотографий, на которых она позирует в купальниках или молодежных нарядах. Один из последних снимков — Орлова позирует в синем закрытом купальнике, который демонстрирует подтянутую грудь и осиную талию.

Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина» Натали в свои 46 лет сохранила стройную фигуру, которую активно показывает поклонникам. Для нового клипа певица снялась полуголой, прикрыв одну грудь ракушкой, а другую — волосами.

Вера Брежнева — украинская певица — смогла сохранить роскошную фигуру даже после рождения двух дочерей. На свежем снимке певица в мини-юбке и бюстгальтере показывает стройные длинные ноги и подкаченное тело.