Авиакомпании РФ возобновляют рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Москва, 8 сентября. Российские авиакомпании могут начать регулярные полеты еще в три страны: Египет, ОАЭ и Мальдивы, сообщает пресс-служба Росавиации.

В сообщении ведомства отмечается, что речь идет только о регулярных рейсах, не чартерных. Согласно постановлению правительства РФ, в Каир и обратно российские самолеты могут летать с 8 сентября с частотой три рейса в неделю, Дубай (ОАЭ) — два рейса в неделю, Мале (Мальдивы) — два рейса в неделю.

Напомним, с 1 августа воздушное сообщение возобновилось с Великобританией, Турцией и Танзанией. Позднее открылись границы Швейцарии. С августа международные полеты из/в Россию осуществляют 11 российских и пять иностранных авиакомпаний.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда россияне планируют полететь этой осенью. Как передавал RT, среди поездок по стране наибольшей популярностью пользуется Москва — сюда куплено 20% авиабилетов. Следом идут Сочи и Петербург.

Среди зарубежных направлений больше всего билетов, как и годом ранее, куплено в Турцию. Эксперты отметили, что россияне уже покупают билеты в те страны, авиасообщение с которыми пока не налажено: Черногорию, Италию, Испанию, Армению, Грецию.