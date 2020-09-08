Sohu сообщило о пошедшем на пользу России «фермерском обмане» США

Пекин, 8 сентября. Поставляемая из Соединенных Штатов в Китай фермерская продукция не соответствует предъявляемым к ней требованиям, что идет на пользу России. К такому выводу пришли авторы китайского издания Sohu, сообщившие о «фермерском обмане» американцев.

На данный момент Китай закупает огромное количество сельскохозяйственной продукции. Соя и кукуруза приобретались Пекином у американских фермеров, однако в определенный момент качество товара перестало удовлетворять китайцев. Были отменены крупные сделки, так как в поставляемых продуктах обнаружились неодобренные к ввозу на территорию страны генетически модифицированные элементы.

«Похоже, что Китай был обманут США», – пришли к выводу журналисты.

Последствия «фермерского обмана» могут быть самые серьезные. Отношения между США и Китаем и без того достаточно сильно напряжены, а теперь Пекин начнет отказываться от приобретения сельскохозяйственной продукции конкурента. Как заметили авторы материала, сложившаяся ситуация идет только на пользу России, ведь продукция, которая не будет приобретена у американских фермеров, будет закуплена в РФ. Кроме того, поставляемая российская кукуруза имеет весьма приемлемую цену и соответствует предъявляемым требованиям по качеству, сообщает «ПолитРоссия».

Стоит сказать, что по мере усугубления конфронтации между США и Китаем торговые и политические связи между Москвой и Пекином будут только продолжать укрепляться. Как сообщалось ранее, в Китае заявили о способности России отнять военное преимущество США.