Певица Орлова порадовала своих подписчиков фото в просвечивающем купальнике

Москва, 8 сентября. Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова, получившая известность, как одна из первых солисток группы «Блестящие» опубликовала откровенный снимок в своем Instagram.

Она выложила фотографию, на которой спускается в воду по хромированной лестнице в откровенном купальнике из двух синих полос, переброшенных поперек груди. От подписчиков не укрылось, что купальник оказался бессилен прикрыть грудь целиком. Кроме того, из-за слишком тонкой ткани грудь Орловой начала просвечивать.

«Это вы для парней выложили? Чтобы им снились ваши соски?» — написала одна из читательниц.

Представители мужской половины аудитории заявили, что им «теперь не уснуть».

Напомним, что на прошлой неделе российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фанатам новые откровенные фотографии с отдыха. В своем Instagram-аккаунте Высоцкая опубликовала снимки, на которых она запечатлена на яхте в купальнике и шортах. Актриса запечатлена в игривой позе — она стоит спиной и держит в руках развязанные бретельки купальника. Фанаты пришли в восторг и заметили, что фигура у телеведущей «как у девочки».

А в прошлом месяце украинская фотомодель из Мариуполя Анна Царалунга приняла участие в очередной фотосессии. Девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок, на котором оголила ягодицы.