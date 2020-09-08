Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Москва, 8 сентября. Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — говорится в документе.

В состав российской делегации также вошли член Совета Федерации Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В распоряжении отмечается, что глава государства выступит на Генассамблеи ООН в формате видеообращения. После завершения участия Владимира Путина в работе сессии российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление главы государства на Генассамблее ООН будет сосредоточено на том вызове, который миру бросила пандемия коронавируса.

Стоит отметить, что юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН будет проходить с 22 по 29 сентября в основном в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.