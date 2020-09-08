Ефремов остался доволен условиями содержания в карантинной камере

Москва, 8 сентября. Актер Михаил Ефремов, осужденный сегодня за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, поделился с членами Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) мнением об условиях содержания в карантинной камере в СИЗО №5 «Водник». Артист не имеет претензий.

В общении с правозащитниками он пояснил, что уже познакомился с двумя соседями, в камере есть телевизор, чайник и чай. В СИЗО Ефремов был доставлен в 16.00, после чего врачи измерили у осужденного давление и сняли электрокардиограмму.

«Со здоровьем все нормально, я пообщался с психологом и руководством следственного изолятора. Мне рассказали о правилах внутреннего распорядка, никаких претензий к условиям содержания нет», — цитирует Ефремова телеканал RT со ссылкой на корреспондента, члена ОНК Москвы Бориса Клина.

Ужин Ефремова состоял из вареной селедки с пюре. По словам актера, такое питание его не пугает. Вскоре виновник ДТП планирует прочитать заключенным пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», которая была написана специально для него.

Также Ефремов попросил у родственников доставить ему сигареты, чай и сахар. Средства личной гигиены, а также часть денег, которые он сможет тратить в тюремном магазине, он взял с собой в суд.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Актер уже провел 1,5 месяца под домашним арестом, в результате чего он пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяца.

На данный момент Ефремов находится в СИЗО-5 «Водник». Там актер проходит карантин и ожидает вступления приговора в силу.