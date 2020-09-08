Каир, 8 сентября. Египетская авиакомпания EgyptAir возобновляет полеты в Москву с 17 сентября. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю.

Лайнеры будут летать из Каира в Москву по вторникам, четвергам и субботам.

«Пассажиры должны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до полета», — приводит ТАСС сообщение авиакомпании.

На сайте компании запущена продажа билетов.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запускает три рейса в неделю в Каир с 9 сентября. Летящие на родину россияне могут сделать тесты по прибытии в РФ в трехдневный срок и разместить результаты на портале «Госуслуг».

Авиасообщение между Москвой и Каиром прекратилось в конце марте. Это произошло из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, напомнил Infox.ru.

Египет открыл с 1 июля свои границы для иностранцев, в том числе для туристов. Российская сторона возобновила регулярные рейсы Лондоном, Стамбулом и Танзанией с 1 августа. Постепенно власти России пополняют список стран, с которыми возобновляются полеты.