Адвокат Ефремова на Maybach 121 раз нарушал ПДД

Москва, 8 сентября. Защитник артиста Михаила Ефремова — Эльман Пашаев — является злостным нарушителем правил дорожного движения. Он накопил уже огромную сумму штрафов.

Юрист предпочитает передвигаться на роскошном Maybach. На этой машине он «насобирал» 121 штраф на сумму в 132 100 рублей.

Только за август нынешнего года он нарушил на 7800 рублей. Юрист оштрафован за разворот и парковку в неположенном месте, а также за превышение скоростного лимита, сообщает Пятый канал.

Напомним, что 8 июня актер Михаил Ефремов сел за руль внедорожника в нетрезвом виде. В какой-то момент артист не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. Водитель фургона получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд приговорил виновника к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ситуацию вокруг Ефремова прокомментировала балерина Анастасия Волочкова. По ее мнению, деятельность адвокатов в ходе следствия и разбирательства не отличалась от «клоунады».

Политолог Евгений Сатановский был куда более жестким. По его мнению, актера нужно было пристрелить. Он добавил, что аналогичным способом надо было поступить и с защитником Ефремова либо его можно было бы утопить.Защитник подсудимого издевался не только над простыми людьми, но и над судом, высказал мнение Сатановский.