Адвокат Ефремова на Maybach 121 раз нарушал ПДД

Москва, 8 сентября. Защитник артиста Михаила Ефремова — Эльман Пашаев — является злостным нарушителем правил дорожного движения. Он накопил уже огромную сумму штрафов.
Юрист предпочитает передвигаться на роскошном Maybach. На этой машине он «насобирал» 121 штраф на сумму в 132 100 рублей.
Только за август нынешнего года он нарушил на 7800 рублей. Юрист оштрафован за разворот и парковку в неположенном месте, а также за превышение скоростного лимита, сообщает Пятый канал.
Напомним, что 8 июня актер Михаил Ефремов сел за руль внедорожника в нетрезвом виде. В какой-то момент артист не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. Водитель фургона получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд приговорил виновника к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Ситуацию вокруг Ефремова прокомментировала балерина Анастасия Волочкова. По ее мнению, деятельность адвокатов в ходе следствия и разбирательства не отличалась от «клоунады».
Политолог Евгений Сатановский был куда более жестким. По его мнению, актера нужно было пристрелить. Он добавил, что аналогичным способом надо было поступить и с защитником Ефремова либо его можно было бы утопить.Защитник подсудимого издевался не только над простыми людьми, но и над судом, высказал мнение Сатановский.
«Я считаю, что его (Ефремова. — Прим. ред.) надо было пристрелить на месте, но российское законодательство противоречит такого рода моим «хотелкам». Поэтому я развожу руками. Впрочем, я считаю, то же самое нужно было сделать с его адвокатом», — сказал политолог.