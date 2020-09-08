Защита Ефремова обжаловала приговор

Москва, 8 сентября. Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, сообщил адвокат Эльман Пашаев.

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сообщил ТАСС Пашаев.

Во вторник Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, передавал RT. В течение трех лет после освобождения Ефремову запрещено управлять автомобилем.

Напомним, 8 июня Ефремов на своем внедорожнике выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Сергея Захарова. Последний получил сильные травмы и позднее скончался в больнице. В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест.

За время судебных слушаний Ефремов несколько раз менял свои показания. Заявив сразу после аварии, что он виновен и готов понести наказание, позднее заслуженный артист РФ отказался от своих слов. В суде он заявил, что не помнит того рокового дня. Его адвокат утверждал, что за рулем в момент автокатастрофы находился другой человек. В суде даже выступил слепой на один глаз свидетель, показания которого, впрочем, не были приобщены к делу.

Приговор Ефремову в обществе восприняли неоднозначно. Для одних он показался заслуженным (максимальные санкции по подобной статье предполагают наказание в виде 12 лет колонии), другие посчитали приговор слишком мягким.

В частности историк и публицист Евгений Понасенков в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» заявил, что за подобное преступление Михаилу Ефремову необходимо было дать пожизненное заключение.