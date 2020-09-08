Здоровье Ефремова позволяет ему отбывать наказание в колонии

Москва, 8 сентября. Состояние здоровья Михаила Ефремова позволяет ему отбывать наказание за смертельное ДТП в колонии, сообщил источник в правоохранительной системе.

«Состояние его здоровья позволяет отбывать наказание в колонии», — отметил источник.

У Ефремова диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких. По словам источника, это заболевание не входит в перечень болезней, которые не позволяют отправить осужденного в тюрьму.

Ефремова перевели в СИЗО-5 «Водник», где актер проходит карантин и ожидает вступления приговора в силу. Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что защита Ефремова обжалует приговор.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, сообщает НСН. Однако актер уже провел 1,5 месяца под домашним арестом. Таким образом, Ефремов пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяца.

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии «Царьграду» признался, что ему откровенно жаль актера. По его словам, Ефремов «стал заложником мошенничества». Адвокат Мария Золотковская считает, что на приговор Ефремову повлиял «балаган», который в суде устроили его защитники, пишет телеканал «360».