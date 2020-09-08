Военный эксперт назвал причины для возвращения проекта «Баргузин»

Москва, 8 сентября. Капитан первого ранга, военный эксперт Константин Сивков прокомментировал возможность завершения разработки боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин». По его мнению, мобильный комплекс ракетного вооружения обладает крайне высокой эффективностью.

Ранее в китайских СМИ появилась статься о российском «ядерном поезде». Китайские аналитики высоко оценили российскую разработку, которая по характеристикам должна была превзойти аналог советского производства. В 2017 году проект был приостановлен, однако китайские эксперты считают, что российское командование вполне способно достать план разработки из «долгого ящика».

По мнению Сивкова, необходимость в строительстве «Баргузина» действительно есть. Он позволит нейтрализовать угрозы, возникшие в результате разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли в одностороннем порядке. Эксперт отметил, что поезд-призрак крайне мобилен и способен нанести контрудар даже в том случае, если на территорию РФ упадут вражеские ядерные ракеты.

«Поезда гарантируют защищенность и возможность нанесения ответного удара при любой обстановке», — подчеркнул эксперт.

Сивков выразил уверенность, что мобильный ракетный комплекс «Баргузин» должен стоять на вооружении российской армии.

Ранее военный эксперт, обозреватель информационного издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал, чем обернется для Европы военное столкновение РФ и НАТО. Эксперт напомнил, что действия США привели к эскалации ситуации на белорусском и калининградском направлениях. При этом переброска сил НАТО к белорусским границам, а также в районе Калининградской области свидетельствует о том, Вашингтон и Брюссель провоцируют Москву и Минск. Баранец подчеркнул, что военное столкновение между РФ и НАТО приведет к тому, что от «Европы останутся ядерные воронки».