Анфиса Чехова в откровенном бюстгальтере похвасталась пятым размером груди

Москва, 8 сентября. Популярная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова в своем Instagram-аккаунте вновь опубликовала откровенные снимки, которые вызвали бурные эмоции среди ее восторженных фанатов. Подписчики звезды не смогли устоять перед вызывающей фотосессией в бюстгальтере.

Снимки на странице Чеховой появились вечером во вторник. На фотографиях знаменитость запечатлена в постели, заправленной нежно-розовым бельем. При этом сама телеведущая выбрала весьма откровенный наряд, состоящий из красного кружевного белья, которое подчеркивает ее объемные формы.

«Давненько у меня на странице не было фото в белье. Но мне бы хотелось похвастаться не нижним, а постельным бельем», — подписала Анфиса Чехова серию фотографий.

В комментариях многие из подписчиков обратили внимание на сексуальность и молодость российской телезвезды.

«Какая чудесная улыбка», «Вы просто секси», «Изумительные фигура, Анфиса», «Секс так и прет с нее», «Фото уф…! Вы как красное коллекционное вино, с каждым годом все интереснее и завлекательнее!» — написали пораженные подписчики.

Стоит отметить, что подобные комментарии в аккаунте Анфисы Чеховой не редкость. Так, например, пару дней назад она опубликовала новые снимки с очередных съемок. На фотографиях знаменитость одета в роскошное синее платье. Фанаты также пришли в восторг от внешнего вида ведущей.