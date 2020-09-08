Житель Бразилии сделал себя куклой с дырявым подбородком

Бразилиа, 8 сентября. Жительница Бразилии по имени Джессика неоднократно ложилась под нож хирурга, чтобы походить на куклу. Недавно в Instagram-stories она продемонстрировала последствия неудачного вмешательства.

Изначально Джессика была мужчиной Родриго Алвес. Уже тогда он начал тратить сотни тысяч фунтов стерлингов на изменение своей внешности, пишет Daily Mail.

В январе нынешнего года произошло «перевоплощение». Алвес объявил себя трансгендером Джессикой. Он не пожалел 900 тысяч фунтов стерлингов, чтобы преобразиться, в частности, удалить кадык, увеличить объем ягодиц и груди.

После одной из операций по заострению подбородка с помощью инъекций у Джессики начались серьезные проблемы. Прошло несколько недель, и ее лицо стало менять форму, началось инфекционное воспаление.

Закачанный филлер стал вытекать через дырку в подбородке. Затем ситуация стала еще хуже: у Джессики отекли ноги, потому что началось дальнейшее отторжение закачанных филлеров.

В настоящее время трансгендер находится в больнице. Больше всего ее беспокоит, что подписчики решат, будто у нее зависимость от пластических операций.

Стоит отметить, что российские знаменитости тоже часто прибегают к услугам пластических хирургов. В августе певица Любовь Успенская опубликовала видео домашнего отдыха. Поклонники исполнительницы пришли в ужас от ее внешнего вида. Люди рекомендовали ей прекратить делать пластические операции.