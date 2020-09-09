Как вырвать зуб в домашних условиях? Многие подумают, что вопрос довольно странный, ведь сейчас на дворе XXI век, и стоматологии расположены чуть ли не на каждом углу. Но загвоздка в том, что зачастую слово «стоматолог» заставляет людей трепетать, испытывать лютый ужас и молить о пощаде. Так что вопрос о самостоятельном удалении больных зубов для них как никогда, актуален. Предлагаем изучить эту нелегкую тему и ознакомится с советами квалифицированного специалиста.

Как крепится зуб

Итак, вы на необитаемом острове, у вас, конечно же, кроме телефона с Интернетом, благодаря которому вы читаете эту статью, ничего нет. И вот, вооружившись камнем, вы пытаетесь удалить себе зуб. Однако для начала стоит понять, что это будет весьма непросто.

Дело в том, как крепко зубы стоят в челюсти. Их боковые поверхности закрепляются в десне, а корни прочно удерживаются в лунках с помощью периодонта — специальной фиброзной соединительной ткани. Причем у жевательных зубов корни разветвленные, а их длина может в разы превышать размеры видимой части. Поэтому раскачать, вытащить или выбить такой зуб будет довольно накладно. И если все-таки решиться на такую процедуру, то придется повредить множество тканей.

Вы до сих пор не передумали? Если нет, то специально для вас мы заботливо изучили подобную информацию в Сети и пришли к выводу, что она точно должна отбить всяческое желание проводить подобные манипуляции дома.

Вредные советы по самостоятельному удалению зубов

Как пишут в Сети, для начала необходимо убедиться, что ваша будущая жертва — именно больной зуб. Ведь очень часто болезненные ощущения появляются в прилежащих тканях. Больной зуб выдает покрасневшая десна или же сам цвет эмали. В этом случае права на ошибку нет, ведь в противном случае придется раскошелиться на дорогой имплант.

Затем чистим зубы и обрабатываем ротовую полость антисептиком. Нет, это не водка. Это антисептический раствор, который можно приобрести в любой аптеке. Им же можно обработать все близлежащие поверхности и руки, но вряд ли он избавит вас от опасности подхватить инфекцию.

Теперь анестезия, если так можно назвать процедуру приема обезболивающих таблеток дома. Сразу отметим, что сильную анестезию вы не приобретете без рецепта врача, поэтому довольствоваться придется «таблетками от головы», как говорят в народе. Лекарственные средства начинают действовать в течение 20-30 минут, так что у вас будет время передумать.

Кульминация — удаление. На просторах Интернета советуют обернуть зуб стерильным бинтом и салфеткой, после чего крепко ухватить пальцами и начать расшатывать в разных направлениях. При этом надо стараться вытянуть его из десны. После того, как заветный зуб оказался у вас в руках, надо срочно останавливать кровотечение. Для этого понадобится несколько стерильных тампонов, смоченных в антисептическом растворе.

Как только кровь остановится, рот нужно прополоскать антисептиком и осмотреть лунку на наличие остатков корня зуба, фрагментов бинта или ваты. Если они там есть, то можете рискнуть и залезть в и без того огромную рану пинцетом.

Отек поможет снять холодный компресс. Также советуем воздержаться от приема пищи примерно на четыре часа, а алкоголь и сигареты лучше вовсе исключить до полного заживления десны. Если боль после удаления не проходит, то можно повторно принять обезболивающее.

Изучая всю эту информацию мы решили, что такая операция крайне небезопасна и травматична. Кроме того, человек без специального образования вряд ли сможет подобрать правильный инструмент для удаления, не выберет действенные обезболивающие препараты и не остановит кровотечение.

Что думает врач

Такая тема не может обойтись без совета грамотного доктора. Мы решили задать пару вопросов кандидату медицинских наук, врачу стоматологу-хирургу, имплантологу и пародонтологу клиники Dental Hi-Tech Владимиру Капельяну. Доктор отметил, что удаление зубов в домашних условиях возможно только в том случае, если пациент не может передвигаться. На дом к таким людям выезжают бригады врачей, имеющих необходимое оборудование и медикаменты. А вот самостоятельно удаление зубов, по его словам, крайне опасно.

«Во-первых, человек, решившийся на самостоятельное удаление зуба, не знает анатомии. Во-вторых, он не всегда может понять насколько крепко держится зуб. Еще одна причина — это анестезия. Сделать себе укол в полости рта довольно сложно, а обезболивающие таблетки в этом случае будут бесполезны», — подчеркнул специалист.

Выяснилось, что советы в Интернете по приему обезболивающих препаратов не оправдают ожиданий любителей риска. Они облегчат уже имеющуюся боль, но совершенно не сработают в процессе удаления. Если же анестезию применять в виде инъекции, то в неумелых руках такая процедура обернется либо гематомой, либо вовсе анафилактическим шоком. В последнем случае вы вряд ли успеете позвонить родным и похвастаться проведенной операцией.

«Аллергическая реакция немедленного типа — страшный сон любого стоматолога. К сожалению, статистически эти аллергические реакции все-таки случаются. И даже будучи в стоматологическом кресле, имея под рукой все необходимое для оказания медицинской помощи, не всегда людей удается спасти», — отметил стоматолог.

Доктор Капельян также усомнился в том, что зуб можно удалить без использования инструментов и определенных знаний техники экстракции. По его словам, ни плоскогубцами, ни руками самостоятельно вытащить больной зуб не получится. У взрослых людей в очень редких случаях зубы «болтаются на ниточке», так что способ с салфеткой или бинтом — что-то фантастическое.

«Любителям» крови посвящается — после удаления, как отметил врач, всегда возникает сильное кровотечение. И этот момент, как оказалось, не менее опасный, чем само «ковыряние» зуба.

«Врач хирург-стоматолог прекрасно знает, как останавливать кровотечение. Производится либо ушивание тканей, либо тампонада. Но в домашних условиях остановить серьезное кровотечение невозможно», — предупреждает он.

Еще одна проблема, с которой можно столкнуться во время проведения домашних операций — это инфицирование лунки. Ведь в стоматологических клиниках после удаления зубов врачи сразу же приступают к очищению лунки от продуктов распада, обработке полости рта антисептическими растворами и закладке лекарств. Соответственно, после домашней операции такую обработку провести нельзя, из-за чего существенно возрастает риск возникновения альвеолита или остеомиелита.

Мы не забыли спросить и про детей. По словам доктора, удаление молочных зубов все же стоит доверить врачу, поскольку из-за незнания правил и техники проведения этой операции, можно сильно навредить ребенку.

Так что самостоятельное удаление зуба может привести к весьма плачевным последствиям. Например, к осуждающему взгляду стоматолога-хирурга, у которого вы все равно окажетесь в кресле, или косым взглядам других, менее рисковых пациентов. Поэтому не стоит браться за домашнее удаление зубов и жертвовать своим здоровьем. Если, конечно, вы не на необитаемом острове.