Актер Юрий Назаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

Москва, 8 сентября. Российский актер театра и кино Юрий Назаров госпитализирован в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Об этом сообщила дочь актера Василиса Назарова.

Врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию. В последние дни Назаров жаловался на слабость в организме. Однако спустя несколько дней его состояние ухудшилось. В настоящее время о состоянии Назарова практически ничего не известно. По словам дочери артиста, она не может получить актуальную информацию, так как есть вероятность того, что Назаров заразился коронавирусом.

Дочь артиста возмутилась тем, что медики отказываются предоставлять информацию о здоровье отца. Она также добавила, что не понимает, нужно ли отправлять отца в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.

«Помолитесь за него, пожалуйста. Он крещеный. Как говорит мама. Хотя мама все забывает», — сказала дочь артиста.

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