Истребитель Су-30СМ2 взлетит с новыми двигателями до конца 2020 года

Москва, 8 сентября. До конца года российским многоцелевым истребителям Су-30СМ поменяют двигатели на силовые агрегаты АЛ-41Ф-1С от Су-35С. Также усовершенствуют авионику, оптику, радар и систему наблюдения. Кроме того, в будущем планируется полностью заменить радиолокатор.

Отмечается, что Су-30СМ с обновленными авионикой и вооружением называется Су-30СМ1, а с дополнительно унифицированными с Су-35С двигателями — Су-30СМ2.

«Более мощный двигатель от Су-35 даст больший запас тяги. А это означает увеличенное количество боеприпасов и оборудования, которые самолет сможет иметь на борту», – считает заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов.

По словам экспертов, сейчас Су-30СМ в базовой конфигурации являются самыми многочисленными воздушными средствами на вооружении России и ее ближайших союзников по Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу в августе заявил, что до конца 2020 года Вооруженные силы России подпишут соглашение о приобретении 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130 на сумму более 100 миллиардов рублей.

А в июле управляющий директор Уфимского моторостроительного производственного объединения Евгений Семивеличенко отметил, что на данный момент в России создается универсальный двигатель, который может быть установлен на истребители четвертого поколения Су-27, Су-30 и Су-35.