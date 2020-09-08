Гармаш хотел по-человечески поговорить с братом погибшего в ДТП с Ефремовым

Москва, 8 августа. Брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Валерий Захаров сообщил, что с ним пытался встретиться популярный актер Сергей Гармаш.

Мужчина ответил на вопрос, связывался ли с ним кто-нибудь из медийных личностей, чтобы «поговорить по-человечески». По его словам, на контакт вышел Гармаш.

Захаров сообщил, что актеру «Современника» предложили встретиться в присутствии адвоката их семьи Александра Добровинского. В ответ на это Гармаш заявил, что согласен на встречу и присутствие адвоката его «не пугает».

Однако после этого артист прислал сообщение, что придет тоже с адвокатом. В итоге встреча так и не состоялась, отметили «Известия».

Пресненский районный суд Москвы во вторник приговорил заслуженного артиста Михаила Ефремова к восьми годами колонии общего режима. Артиста признали виновным в ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров, напомнил «Взгляд».

Ранее политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла оценил приговор знаменитому артисту. По его мнению, общество восприняло бы мягкий приговор звезде как несправедливость. Эксперт считает, что резкая смена позиции Ефремова — с раскаяния до наглости — настроило общество категорически против него.