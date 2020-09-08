Симоньян рассказала об эмоциях Лукашенко во время интервью

Москва, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в бодром расположении духа. Состояние главы государства во время интервью 8 сентября прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она подчеркнула, что белорусский лидер абсолютно не был подавлен, кроме того, он неоднократно шутил. Она допустила, что Лукашенко был искренним в своих эмоциях.

«Много смеялся, был в очень убедительно веселом — не напускном веселом, а по-настоящему веселом и уверенном настроении и бодром расположении духа», — сказала главный редактор.

Симоньян отметила, что несколько раз журналисты спрашивали у него о «личном»: обидно ли ему за то, что некоторые люди, поддерживавшие его ранее, кардинально изменили позицию.

Лукашенко признался, что считает такую ситуацию обидной.

«В его голосе была горечь, и нам даже показалось, что у него немножко глаза в этот момент увлажнились», — отметила главный редактор.

Она добавила, что за два часа интервью глава государства попытался дать журналистам понимание того, как он оценивает внутриполитическую ситуацию, пишет RT.