Санкции Евросоюза подтолкнут Минск к более тесной интеграции с Россией

Варшава, 8 сентября. Санкции Евросоюза против Белоруссии будут способствовать развитию интеграции Минска с Москвой. Об этом заявил глава польской партии «Гражданская платформа» Борис Будка.

«Санкции, которые снижают уровень жизни в Белоруссии, толкают Минск на отношения с Россией и запускают обратный механизм: если Европейский союз не хочет нам помочь, то естественным становится партнер, который нам что-то дает», — пояснил Будка.

По его мнению, санкции Евросоюза должны быть «направлены на помощь белорусской оппозиции».

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты голосования.

После завершения голосования в столице Белоруссии вспыхнули несанкционированные протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. 4 сентября глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что поддерживаемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины деструктивные силы пытались осуществить государственный переворот в республике.

7 сентября в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусский лидер вместе с 29 другими чиновниками республики уже попал под санкции Латвии, Литвы и Эстонии.