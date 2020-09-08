В Швеции заявили, что США превращают страну в трамплин для «атаки на РФ»

Стокгольм, 8 сентября. Политика министра обороны Швеции Петера Хультквиста способствует тому, что страна становится трамплином для возможной «атаки» США и НАТО на Россию. В результате территория данного скандинавского государства может оказаться местом боевых действий. Соответствующее мнение высказали журналисты местного издания Nyhetsbanken.

Таким образом авторы прокомментировали участившиеся агрессивные военные действия США и Альянса вблизи границ РФ. При этом журналисты обратили внимание, что разговоры о «российской угрозе» в стране начались после того, как в 2014 году правительством Швеции был подписан договор, согласно которому страна обязана принимать у себя военный контингент НАТО на время учений.

Вскоре под этим предлогом Стокгольм выкупил у США устаревший противоракетный комплекс Patriot, а Пентагон начал вмешиваться в воздушную оборону Швеции. Об этом сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.

При этом выделяется роль министра обороны Хультквиста, который пригласил США участвовать в постоянных воздушных учениях. Однако американские военнослужащие не ставят в известность шведское правительство, присутствует ли на их технике ядерное вооружение. Минобороны Швеции также говорит о «сигналах окружающему миру», подразумевая Россию.

«А как русские эти сигналы толкуют? Естественно, они видят, что Швецию превращают в трамплин для атаки на Россию. Если случится конфликт между НАТО и Россией, россияне будут считать, что на практике Швеция является частью НАТО», — пишут журналисты Nyhetsbanken.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание, что авиация стран НАТО совершает регулярные полеты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России. В пример руководитель силового ведомства привел ситуацию, когда над Прибалтикой были замечены стратегические бомбардировщики B-52H.