Нарушители скоростного режима в Эстонии будут стоять на обочине

Таллин, 8 сентября. Власти Эстонии приняли решение разнообразить наказание для водителей, которых поймают на превышении скорости. Нововведение вступит в силу с 1 декабря.

Нарушителям скоростного режима предложат выбрать: заплатить штраф или простоять на обочине в течение 45 минут.

Наказание будет касаться тех, кто превысил скоростной режим на 20 километров в час и более. Что касается штрафа, то он будет не меньше 60 евро: по три за каждый «лишний» километр.

Если водитель выберет остановку, то он будет стоить либо на обочине, либо в специально отведенном для этого месте.

Эстонские власти не сразу приняли решение ввести альтернативное наказание. В пилотном режиме они еще год назад стали предлагать нарушителям подобный вид наказания.

Выяснилось, что водитель, который заплатил штраф, воспринимает себя законопослушным человеком. Штраф люди ассоциировали с обычным счетом. Другое дело, если пришлось стоять на обочине. Человек теряет время, начинает злиться. Некоторым даже было стыдно.