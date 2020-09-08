Глава «Патриоток России» объяснила тренд на голые тела в Instagram

Санкт-Петербург, 8 сентября. Избыток обнаженных фото в Instagram можно объяснить несколькими факторами, считает председатель организации «Патриотки России» Галина Громова.

«Мы понимаем, насколько известен Instagram. Он считается самой топовой медиаплощадкой, где зарабатывается огромное количество денег. К сожалению, многие девушки-эскортницы, там их очень много, продают себя таким образом», —объяснила Галина в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Громова отметила, что сама является блогером-миллионником и понимает, какой контент может привлекать большую аудиторию. По ее словам, именно откровенные фотографии становятся популярными на просторах Instagram. Однако, как подчеркнула Галина, «нормальная женщина не будет выставлять в социальных сетях фотографии в белье».

Также она обратила внимание на новый тренд среди семейных пар публиковать фотографий подобного плана с уклоном на раскрытие темы сексуальной жизни.