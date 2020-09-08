Мурашко рассказал о подготовке к эпидемиологическому сезону в России

Москва, 8 сентября. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о подготовке к новому эпидемиологическому сезону.

По его словам, ключевым элементом подготовки является вакцинация россиян против новых штаммов гриппа. К настоящему моменту прививку от гриппа сделали более 1,8 миллиона россиян, передает РИА Новости.

«Мы на сегодняшний день готовимся к эпидсезону», — пояснил Мурашко.

Он также добавил, что в настоящее время во всех регионах России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Мурашко подчеркнул, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется только после того, как будет завершена вакцинация против гриппа.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 27,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 892 тысяч человек.

В России зафиксировано более миллиона случаев, 17,9 тысячи человек скончались. Более 850 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. 4 сентября замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнется вакцинация добровольцев рамках пострегистрационной стадии исследований.