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Волочкова отвергла совет муфтията Дагестана носить паранджу

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Волочкова отвергла совет муфтията Дагестана носить паранджу

Во вторник, 8 сентября, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась онлайн-конференция на тему «Чулки и короткие юбки. Вынудят ли консерваторы одеваться женщин скромнее?». В ней приняли участие социологи, психологи, чиновники, журналисты и политики.

Феминистки и движение MeToo все время выступают против сексуализации женщин. Той же позиции придерживаются религиозные деятели и консервативно настроенные граждане. Однако, как в шоу-бизнесе, так и на улицах городов нашей страны можно легко встретить представительниц прекрасного пола в чрезмерно откровенных нарядах. В социальные сети лучше не заглядывать — они забиты эротическим контентом под завязку, а модные Instagram-дивы откровенно продают свою наготу.

В рамках пресс-конференции спикеры постарались разобраться, почему звенящая пошлость заменила собой свободу и смогут ли консерваторы и мигранты повлиять на тренд с «оголением»? И насколько комфортно чувствуют себя девушки, разгуливая в откровенной одежде на улицах городов?

Волочкова отвергла совет муфтията Дагестана носить паранджу

Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что общество либо пойдет по пути «оскотинивания», либо вспомнит что оно «про людей, нравственность и мораль».

«Господь завещал, чтобы мы плодились, размножались и населяли землю, — пояснил он. — Понятие брака для деторождения стало святым. Но, чтобы решить проблему перенаселения, человечество должно превратиться в животных. Мини-юбки — это как раз пропаганда животного влечения. Как раз тот случай, когда женщина не думает о том, чтобы вступить в брак и родить детей — она просто хочет привлечь самца внешним видом. Здесь ни о какой морально-нравственной ситуации речь не идет».

По мнению гостя пресс-центра, женщина должна одеваться так, чтобы не привлекать внимания «насильника и жиголо» и чтобы «стать счастливой женой и матерью». Он убежден, что девушка в длинной юбке не привлечет внимания маньяка.

«Если вы показываете доступность и распущенность, то тут же нарисуется 10 человек, и это будет льстить вашему женскому самолюбию, — сказал Кормухин. — Но потом, когда один из них вас бросит после непродолжительного романа, вы пожалеете».

Волочкова отвергла совет муфтията Дагестана носить паранджу

Телеведущая Елена Ханга призвала не путать правильную подачу женской красоты с вульгарностью.

«Я не за мини-юбки, но, если есть красивые ноги, почему их не показать, — заявила она. — Другой вопрос — как это будет сделано. Если в итоге выясняется, что на подобное неловко смотреть, то лучше от идеи с обнажением отказаться. Надо уметь себя показать».

Досталось от гостьи пресс-центра и мужчинам — Ханге не нравится, когда сильный пол ходит в сандалиях и «поигрывает в них пальчиками». Также отторжение у нее вызывает вид «мужика в трениках». Однако уходить в другую крайность тоже плохо: хвастаться безумно дорогими брендовыми вещами — это свидетельство плохого вкуса.

«Вот это пошло, я согласна, — заметила Ханга. — Еще я думаю, что мы опять «опаздываем». Это у нас еще модно хвастаться дорогими предметами, а на Западе другие вещи выставляют на показ. Благотворительность, например. Ведь деньгами и яхтами там уже никого не удивить!».

Волочкова отвергла совет муфтията Дагестана носить паранджу

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что больше уже не реагирует на обвинения в вульгарности.

«Я прекрасно понимаю, что в этой жизни не прощают красоты, естества, натуральности и доброты, — сказала она. — Я за эстетику и красоту. Пошлость — это то, что некрасиво, неприятно. Если тело красивое и совершенное, но на него надета паранджа, то такая женщина будет выглядеть сексуальнее, чем пышная дама в миниюбке.

Я за свободу. Я хочу, чтобы каждый одевался так, как ему нравится, чтобы одежда подчеркивала достоинства и скрывала недостатки. То выражение, которые мы носим на лице гораздо важнее, чем то, что мы надеваем».

Светская львица также прокомментировала просьбу муфтията Дагестана к туристам «чтить традиции и не одеваться откровенно».

«Они наряжают своих жен в паранджу, а сами бегают за нашими женщинами в юбках и шортиках. И еще будут рассказывать нам о морали? Пусть на себя посмотрят. Я родилась в России и буду одеваться, как я хочу».

Балерина подчеркнула, что ее больше не напугать «навязыванием морали» — она не будет прятаться, потому что ей есть что показать.

«Я горжусь своим фантастическим телом, — заявила Волочкова. — За этой красотой лежит многодневный и многочасовой труд. Я горжусь своей растяжкой, ногами. Но вообще для меня в жизни имеет ценность то, что не имеет цены. Любовь, отношения, эмоции. Я никогда не стремилась к дороговизне. Однажды у меня украли все украшения, которые мне подарили мои мужчины за всю жизнь. И я не так уж и расстроилась, потому что важно лишь то, что я ношу в себе».

Волочкова отвергла совет муфтията Дагестана носить паранджу

Вокалистка группы «Пающие трусы» Ольга Лизгунова заявила, что для нее авторитетом при выборе одежды является ее собственный муж.

«Если он скажет, что лучше так не одеваться, то я не буду, — призналась она. —  Но если смотреть на ситуацию с откровенной одеждой в целом, то тут чем больше запретов на нее, тем больше будет повышаться интерес к ней. Как мы знаем, сейчас феминизм развивается и женщины борются за права. Так что я думаю, что на запреты в одежде у общества будет отрицательная реакция. Я конечно не говорю, что всем надо ходить голыми, но человек должен иметь свободу для самовыражения».

Певица также рассказала, как сексуально-провокационный образ ее группы перекликается с реальной жизнью ее участниц.

«Да, на сцене мы хулиганки, разгульницы, но это все просто сценический образ, — призналась Лизгунова. — Мы с девчонками очень скромные. Двое из нас замужем, мы примерные жены — но, как и подобает артистам, поддерживаем образ».

Волочкова отвергла совет муфтията Дагестана носить паранджу

Блогер и председатель организации «Патриотки России» Галина Громова убеждена, что к распутному поведению прекрасный пол подталкивают сами мужчины.

«Когда-то я снималась в телепроекте и стала популярной, ведя себя подчеркнуто скромно, — заявила она. —  Это был мой плюс. Однако моя соперница, та, что больше остальных показывала причинные места, стала известнее, чем я. Понимаете? И хоть сами мужчины говорят, что нескромная девушка «по жизни такая не нужна», но посмотреть на нее они, тем не менее, оказались не против».

Женщина коснулась также темы обнаженки в социальной сети Instagram.

«К сожалению, эскортниц там много, и они себя 100% продают: ведь мы понимаем, что нормальная девушка фотографироваться в белье и выкладывать это в сеть не будет. При этом популярные семейные пары, практикующие откровенные фотосессии, осуждению не подвергаются — считается, что так они якобы открывают новую грань своей сексуальности».

Волочкова отвергла совет муфтията Дагестана носить паранджу

Российский публицист и историк Евгений Понасенков дал «физиогномическую» оценку внешнего вида кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — по его словам, «никаких умных мыслей у нее быть не может»

«Например, у нее опущенные крупные сдвинутые брови, — привел аргумент гость пресс-центра. — Антропологически Тихановская, конечно, проигрывает «колхознику» Лукашенко. Да она не может двух слов вместе связать! И это довольно печально, поскольку оппозиция должна быть умнее, круче и ярче, чем ее соперник-диктатор».

Понасенков назвал идеальный набор того, как должны одеваться мужчина или женщина, чтобы выглядеть на 100% пошло.

«Бездарно, «как все», банально, — объяснил историк. — Например, есть часть приматов, называющих себя «хипстерами» — вот им нравится красить волосы, короткие штанишки и носочки зимой носить (знаете, да, молодежь любит короткие носки носить). Мода ублюдков, в общем. С другой стороны — это офисный планктон, который одевается как «совки» — абсолютно одинаково. Они часть крепостного права. Вот это две составляющие пошлости».

Возвращаясь к теме Светланы Тихановской, Понасенков упомянул, что она была бы идеальной парой осужденному на 8 лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом Михаилу Ефремову.

«Их надо содержать вместе на участке у какого-нибудь колхозника, который давал бы им работу, способную отвлечь обоих от алкоголизма, — посмеялся публицист. — Вот Лукашенко идеально подошел бы на роль распорядителя на моей даче: быстро бы всех организовал! И Соколова туда же, этого расчленителя — всех ко мне в крепостные!»

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