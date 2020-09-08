Волочкова отвергла совет муфтията Дагестана носить паранджу

Во вторник, 8 сентября, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась онлайн-конференция на тему «Чулки и короткие юбки. Вынудят ли консерваторы одеваться женщин скромнее?». В ней приняли участие социологи, психологи, чиновники, журналисты и политики.

Феминистки и движение MeToo все время выступают против сексуализации женщин. Той же позиции придерживаются религиозные деятели и консервативно настроенные граждане. Однако, как в шоу-бизнесе, так и на улицах городов нашей страны можно легко встретить представительниц прекрасного пола в чрезмерно откровенных нарядах. В социальные сети лучше не заглядывать — они забиты эротическим контентом под завязку, а модные Instagram-дивы откровенно продают свою наготу.

В рамках пресс-конференции спикеры постарались разобраться, почему звенящая пошлость заменила собой свободу и смогут ли консерваторы и мигранты повлиять на тренд с «оголением»? И насколько комфортно чувствуют себя девушки, разгуливая в откровенной одежде на улицах городов?

Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что общество либо пойдет по пути «оскотинивания», либо вспомнит что оно «про людей, нравственность и мораль».

«Господь завещал, чтобы мы плодились, размножались и населяли землю, — пояснил он. — Понятие брака для деторождения стало святым. Но, чтобы решить проблему перенаселения, человечество должно превратиться в животных. Мини-юбки — это как раз пропаганда животного влечения. Как раз тот случай, когда женщина не думает о том, чтобы вступить в брак и родить детей — она просто хочет привлечь самца внешним видом. Здесь ни о какой морально-нравственной ситуации речь не идет».

По мнению гостя пресс-центра, женщина должна одеваться так, чтобы не привлекать внимания «насильника и жиголо» и чтобы «стать счастливой женой и матерью». Он убежден, что девушка в длинной юбке не привлечет внимания маньяка.

«Если вы показываете доступность и распущенность, то тут же нарисуется 10 человек, и это будет льстить вашему женскому самолюбию, — сказал Кормухин. — Но потом, когда один из них вас бросит после непродолжительного романа, вы пожалеете».

Телеведущая Елена Ханга призвала не путать правильную подачу женской красоты с вульгарностью.

«Я не за мини-юбки, но, если есть красивые ноги, почему их не показать, — заявила она. — Другой вопрос — как это будет сделано. Если в итоге выясняется, что на подобное неловко смотреть, то лучше от идеи с обнажением отказаться. Надо уметь себя показать».

Досталось от гостьи пресс-центра и мужчинам — Ханге не нравится, когда сильный пол ходит в сандалиях и «поигрывает в них пальчиками». Также отторжение у нее вызывает вид «мужика в трениках». Однако уходить в другую крайность тоже плохо: хвастаться безумно дорогими брендовыми вещами — это свидетельство плохого вкуса.

«Вот это пошло, я согласна, — заметила Ханга. — Еще я думаю, что мы опять «опаздываем». Это у нас еще модно хвастаться дорогими предметами, а на Западе другие вещи выставляют на показ. Благотворительность, например. Ведь деньгами и яхтами там уже никого не удивить!».

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что больше уже не реагирует на обвинения в вульгарности.

«Я прекрасно понимаю, что в этой жизни не прощают красоты, естества, натуральности и доброты, — сказала она. — Я за эстетику и красоту. Пошлость — это то, что некрасиво, неприятно. Если тело красивое и совершенное, но на него надета паранджа, то такая женщина будет выглядеть сексуальнее, чем пышная дама в миниюбке. Я за свободу. Я хочу, чтобы каждый одевался так, как ему нравится, чтобы одежда подчеркивала достоинства и скрывала недостатки. То выражение, которые мы носим на лице гораздо важнее, чем то, что мы надеваем».

Светская львица также прокомментировала просьбу муфтията Дагестана к туристам «чтить традиции и не одеваться откровенно».

«Они наряжают своих жен в паранджу, а сами бегают за нашими женщинами в юбках и шортиках. И еще будут рассказывать нам о морали? Пусть на себя посмотрят. Я родилась в России и буду одеваться, как я хочу».

Балерина подчеркнула, что ее больше не напугать «навязыванием морали» — она не будет прятаться, потому что ей есть что показать.

«Я горжусь своим фантастическим телом, — заявила Волочкова. — За этой красотой лежит многодневный и многочасовой труд. Я горжусь своей растяжкой, ногами. Но вообще для меня в жизни имеет ценность то, что не имеет цены. Любовь, отношения, эмоции. Я никогда не стремилась к дороговизне. Однажды у меня украли все украшения, которые мне подарили мои мужчины за всю жизнь. И я не так уж и расстроилась, потому что важно лишь то, что я ношу в себе».

Вокалистка группы «Пающие трусы» Ольга Лизгунова заявила, что для нее авторитетом при выборе одежды является ее собственный муж.

«Если он скажет, что лучше так не одеваться, то я не буду, — призналась она. — Но если смотреть на ситуацию с откровенной одеждой в целом, то тут чем больше запретов на нее, тем больше будет повышаться интерес к ней. Как мы знаем, сейчас феминизм развивается и женщины борются за права. Так что я думаю, что на запреты в одежде у общества будет отрицательная реакция. Я конечно не говорю, что всем надо ходить голыми, но человек должен иметь свободу для самовыражения».

Певица также рассказала, как сексуально-провокационный образ ее группы перекликается с реальной жизнью ее участниц.

«Да, на сцене мы хулиганки, разгульницы, но это все просто сценический образ, — призналась Лизгунова. — Мы с девчонками очень скромные. Двое из нас замужем, мы примерные жены — но, как и подобает артистам, поддерживаем образ».

Блогер и председатель организации «Патриотки России» Галина Громова убеждена, что к распутному поведению прекрасный пол подталкивают сами мужчины.

«Когда-то я снималась в телепроекте и стала популярной, ведя себя подчеркнуто скромно, — заявила она. — Это был мой плюс. Однако моя соперница, та, что больше остальных показывала причинные места, стала известнее, чем я. Понимаете? И хоть сами мужчины говорят, что нескромная девушка «по жизни такая не нужна», но посмотреть на нее они, тем не менее, оказались не против».

Женщина коснулась также темы обнаженки в социальной сети Instagram.

«К сожалению, эскортниц там много, и они себя 100% продают: ведь мы понимаем, что нормальная девушка фотографироваться в белье и выкладывать это в сеть не будет. При этом популярные семейные пары, практикующие откровенные фотосессии, осуждению не подвергаются — считается, что так они якобы открывают новую грань своей сексуальности».

Российский публицист и историк Евгений Понасенков дал «физиогномическую» оценку внешнего вида кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — по его словам, «никаких умных мыслей у нее быть не может»

«Например, у нее опущенные крупные сдвинутые брови, — привел аргумент гость пресс-центра. — Антропологически Тихановская, конечно, проигрывает «колхознику» Лукашенко. Да она не может двух слов вместе связать! И это довольно печально, поскольку оппозиция должна быть умнее, круче и ярче, чем ее соперник-диктатор».

Понасенков назвал идеальный набор того, как должны одеваться мужчина или женщина, чтобы выглядеть на 100% пошло.

«Бездарно, «как все», банально, — объяснил историк. — Например, есть часть приматов, называющих себя «хипстерами» — вот им нравится красить волосы, короткие штанишки и носочки зимой носить (знаете, да, молодежь любит короткие носки носить). Мода ублюдков, в общем. С другой стороны — это офисный планктон, который одевается как «совки» — абсолютно одинаково. Они часть крепостного права. Вот это две составляющие пошлости».

Возвращаясь к теме Светланы Тихановской, Понасенков упомянул, что она была бы идеальной парой осужденному на 8 лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом Михаилу Ефремову.