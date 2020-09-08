Журналист рассказал о позиции Лукашенко о задержанных россиянах

Москва, 8 сентября. Белорусский лидер Александр Лукашенко не выдал бы задержанных в республике россиян Киеву даже при соответствующем запросе со стороны властей Украины. Об этом рассказал редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с президентом Белоруссии.

«Я говорю: «Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги», — то есть я подразумевал [выдачу], — на это он сказал: «Нет, я бы все равно, несмотря ни на что, спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию», — сказал журналист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, в конце июля белорусские власти сообщили о задержании 33 граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков перед выборами главы Белоруссии.

Российским дипломатам в сотрудничестве с белорусскими коллегами удалось прояснить ситуацию и освободить задержанных граждан РФ: 32 россиян передали Москве, 33-й задержанный, который также имеет белорусское гражданство, остался на территории республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства.

Позднее стало известно, что за провокацией стоят украинские спецслужбы. Целью операции СБУ, подготовленной с помощью подставных лиц и фирм-однодневок, была попытка навредить российско-белорусским отношениям.

Ранее глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников говорил, что отношения Москвы и Минска выиграют после передачи России задержанных граждан.