Что такое катаракта: причины, симптомы, можно ли вылечить без операции

Катаракта глаза — серьезное заболевание, которое существенно влияет на качество жизни, а самым грозным осложнением его является полная слепота. Мы выяснили у врача-офтальмолога, как уберечь себя и близких и сохранить остроту зрения на долгие годы.

Глаза — зеркало души. Это выражение знакомо, пожалуй, каждому. И действительно, зрение является одним из важнейших каналов восприятия информации об окружающем нас мире, поэтому здоровье глаз играет ключевую роль в самочувствии человека. К сожалению, со временем под воздействием различных факторов, таких как возраст, вредное ультрафиолетовое излучение, постоянная работа перед монитором компьютера и многих других, острота зрения падает, и мы сталкиваемся с различными глазными болезнями, с которыми, впрочем, можно бороться, если не запускать процесс и вовремя обращаться к врачу. Мы поговорили с экспертом, врачом-офтальмологом, офтальмохирургом клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Екатериной Сурковой об одном из самых распространенных заболеваний глаз, наиболее часто являющихся причиной слепоты, о катаракте.

Что такое катаракта?

Человеческий глаз — это парный оптический орган чувств, отвечающий за восприятие окружающего нас пространства и ориентацию в нем. Сложнее его устроен только мозг. Эта уникальная система нашего организма состоит из множества подсистем, каждая из которых выполняет свою, отдельно отведенную функцию, складываясь вместе в идеально отлаженный механизм, перерабатывающий невероятные объемы новой информации ежесекундно.

За роговицей, радужной оболочкой и зрачком располагается хрусталик, который подобно линзе преломляет лучи света и проецирует увиденное на сетчатку, в свою очередь состоящую из огромного количества чувствительных к свету клеток. В молодом возрасте главными отличительными характеристиками хрусталика являются пластичность и прозрачность. Со временем в силу разных причин эти характеристики ухудшаются, хрусталик теряет свою эластичность и мутнеет.

Вот тут-то мы и подходим к главной теме — катаракте, которая, по сути, и выражается в помутнении хрусталика. В зависимости от степени поражения различают полную и частичную формы болезни. Суть проблемы состоит в том, что потерявший былую прозрачность орган постепенно утрачивает свои функции и все хуже пропускает через себя световые лучи, что имеет весьма серьезные последствия — страдает острота зрения, а вместе с ним ухудшается общее качество жизни. Сперва все хуже удается различать предметы вдалеке, а потом и вблизи, проблемой становится чтение, работа и вождение автомобиля. Если недугом не заниматься всерьез, вскоре мир вокруг может и вовсе померкнуть.

Важно! Врачи-офтальмологи во главе со Всемирной организацией здравоохранения предупреждают, что практически в половине случаев причиной полной или частичной потери зрения является именно катаракта, поэтому игнорирование тревожных симптомов может привести к необратимым последствиям.

Виды катаракты

Различают две формы заболевания: врожденную и приобретенную. Первая занимает пальму первенства среди причин детской слепоты, вторая является следствием возрастных изменений, перенесенных травм или болезней, а также может быть обусловлена неблагоприятным воздействием окружающей среды.

Если вовремя не распознать врожденную патологию, ребенку с большой долей вероятности могут грозить серьезные проблемы со зрением, вплоть до полной слепоты. Именно этим фактом объясняется включение детского офтальмолога в перечень специалистов, посещение которых входит в программу обязательной диспансеризации малышей месячного возраста. Ни в коем случае не стоит пренебрегать профессиональным осмотром из-за боязни подцепить инфекцию в поликлинике или еще по каким бы то ни было причинам. Помните, что такая беспечность может стоить ребенку слишком дорого. Также не стоит отказываться от оперативного вмешательства, если на нем настаивает окулист. Своевременно проведенное лечение избавит от многих проблем в будущем.

Важно! Если запустить врожденную глазную катаракту, процесс очень быстро станет необратимым в силу того, что зрение крохи только начало формироваться, и пораженный глаз перестает воспринимать изображение. Промедление со стороны родителей может привести к тому, что восстановить необходимые функции не поможет даже операция. Специалисты настаивают на том, что оперировать больной орган необходимо в самом раннем возрасте — до исполнения двух месяцев.

Как можно понять из названия, приобретенная катаракта не возникает у человека при рождении, а появляется с течением времени под воздействием тех или иных факторов и постоянно прогрессирует.

Почему возникает катаракта?

Причин возникновения катаракты глаза описано не так уж и мало, но, в общем и целом, их можно разделить на внутренние (старение организма, различные заболевания и общее состояние здоровья) и внешние (травматизация, ожог, токсикологическое воздействие).

Особое место в ряду внешних причин появления катаракты занимает ультрафиолетовое излучение. Каждый разумный человек прекрасно знает и понимает, что нельзя, например, тыкать вилкой в глаз или брызгать в лицо средством от комаров, поэтому такие травмы абсолютно очевидны и, как правило, носят случайный характер. Чего не скажешь о солнечных лучах: если про повышенный риск возникновения рака кожи не говорил только ленивый, то их губительное воздействие на хрусталик глаза людям свойственно недооценивать.

Суркова рассказала Федеральному агентству новостей о феномене так называемой «снежной слепоты», когда ультрафиолет, отражаясь от поверхности сугроба где-нибудь на вершине горы или от ласковых на вид морских волн, способен вызывать настоящий ожог конъюнктивы. Однако не стоит думать, что такие неприятности — сплошь удел отпускников. Коварное УФ-излучение способно навредить глазам и в привычных условиях.

Одна из важнейших миссий хрусталика — предохранение сетчатки глаза от вредного излучения путем его поглощения. Разумеется, один раз посмотрев на солнце, едва ли можно ослепнуть, как любили пугать бабушки в детстве. Однако наносимый вред имеет свойство накапливаться, поэтому так важно своевременно принимать меры предосторожности и беречь глаза от прямых солнечных лучей.

Екатерина Суркова рекомендует всем, вне зависимости от возраста, носить хорошие солнцезащитные очки и головные уборы с широкими полями или козырьками, каждый раз выходя на открытое солнце. При этом офтальмохирург особо подчеркивает, что далеко не все очки одинаково полезны. Обязательно обращайте внимание на пометку о нанометрах на линзах — число должно быть не меньше 400, тогда материал будет надежно блокировать ультрафиолетовое излучение. Если вы не можете обходиться без оптики с диоптриями, то и на ваши привычные очки может быть нанесено специальное покрытие. Кроме того, старайтесь приобретать очки в проверенных салонах и специализированных магазинах, а не в переходе метро.

Среди прочих внешних и внутренних причин катаракты называют:

— старение;

— удары, порезы, ожоги, проколы;

— системное применение гормонов;

— близорукость;

— сахарный диабет (при этом заболевании зрение страдает едва ли не в первую очередь);

— глаукома и прочие офтальмологические патологии.

Если говорить о врожденной катаракте, то основными факторами, провоцирующими ее появление у детей, являются:

— наличие повреждений в генах и хромосомах;

— наследственность;

— прием некоторых видов антибиотиков во время беременности (поэтому женщинам в период ожидания ребенка так важно консультироваться с акушером — гинекологом перед приемом любых медикаментов);

— опасные для плода инфекции, перенесенные будущей мамой: краснуха, корь, токсоплазмоз и т.д. (желательно еще на этапе планирования беременности пройти соответствующие обследования, чтобы выявить наличие или отсутствие антител, и при необходимости пройти вакцинацию);

— хронические болезни матери;

— алкогольная, никотиновая или наркотическая зависимость матери.

Симптомы катаракты

Если заболевание локализуется не в центральной, а периферической зоне хрусталика, то оно может довольно долго не проявлять себя достаточно выражено для того, чтобы пациент решил обратиться за помощью к специалисту, что осложняет последующее лечение.

Врачи-офтальмологи советуют проявить беспокойство и как можно скорее прийти на прием, если человек замечает у себя следующие тревожные симптомы:

— помутнение в глазах, расплывчатое зрение, нечеткость контуров;

— изменение цвета зрачка на белый, желтый или серый;

— двоение в глазах;

— мушки, точки, световые всполохи перед глазами;

— ухудшение восприятия цветов;

— болезненная реакция на яркий свет;

— общее ухудшение остроты зрения, например, при чтении или совершении манипуляций с мелкими предметами.

При появлении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу-офтальмологу, который проведет визуальный осмотр и ряд инструментальных обследований, которые помогут определить, насколько далеко зашел процесс и определиться с тактикой лечения.

Лечение

Катаракта — крайне серьезное заболевание, которое чревато грозными осложнениями. Любое промедление и попытки самолечения могут довольно быстро привести к частичной или полной потере зрения. Специалисты утверждают, что избавиться от катаракты без операции практически невозможно, не говоря уже о лечении недуга народными средствами.

Суркова обнадеживает, что ухудшившееся зрение все же можно восстановить. Самым эффективным способом на сегодняшний день является хирургическая операция по удалению катаракты с последующей заменой хрусталика методом факоэмульсификации. Манипуляция не требует обязательной госпитализации и общего наркоза. В большинстве случаев пациент в тот же день отправляется домой для восстановления. В ходе операции офтальмохирург делает микроскопический надрез, через который вводит специальный прибор, разрушающий хрусталик, который заменяют на интраокулярную линзу.

Специалисты говорят, что методика обладает высокой эффективностью и редко взывает осложнения. К привычному образу жизни можно возвращаться буквально через несколько часов после выхода из кабинета врача. Тем не менее, не стоит забывать, что факоэмульсификация является хоть и мало травматичным, но все же оперативным вмешательством, поэтому после его проведения запрещается чрезмерно напрягать глаза, использовать косметику и активно заниматься спортом с поднятием тяжестей.

Если процесс затронул оба глаза, то их лечат поочередно, сперва дождавшись полного восстановления первого органа.

Профилактика

Как известно, любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. Для профилактики катаракты следуйте советам специалистов, чтобы сохранить ясность зрения на долгие годы:

1. Проходите осмотры у офтальмолога как минимум раз в год и чаще.

2. Питайтесь правильно. Включайте в рацион продукты и витаминные комплексы (по рекомендации врача), содержащие полезные для зрения витамины Е и С, микроэлементы и антиоксиданты.

3. Откажитесь от вредных привычек

4. Чаще бывайте на свежем воздухе.

5. Защищайте глаза от прямого попадания ультрафиолетовых лучей.

6. Регулярно контролируйте уровень сахара в крови и холестерин.

7. Тщательно следите за гигиеной.

8. Соблюдайте технику безопасности и используйте средства индивидуальной защиты в местах, где возможно нанести травму глазам.