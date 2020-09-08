Лукашенко поддержал развитие многопартийности в Белоруссии

Минск, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею о развитии в республике многопартийной системы, об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян по итогам интервью Лукашенко российским СМИ.

«[Президент Белоруссии Александр Лукашенко] говорит <…>, нужно заниматься вопросом партийного строительства, чтобы была нормальная многопартийная система. Среди этих партий должны быть оппозиционные», — передал слова Лукашенко Бабаян.

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что в республике отсутствует оппозиция. По его словам, оппозиционные партии есть только на бумаге.

Также в ходе интервью Лукашенко не исключил проведение досрочных выборов после конституционной реформы в республике. Помимо этого Лукашенко признал, что немного «пересидел» на своем посту.